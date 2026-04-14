Un cittadino italiano è al centro di un grave caso internazionale legato al traffico illegale di munizioni verso la Russia.

Manfred Gruber, commerciante d’armi originario dell’Alto Adige, è detenuto in un carcere federale degli Stati Uniti dallo scorso ottobre e, nel corso di una prima udienza a Brooklyn, si è dichiarato colpevole.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità americane, Gruber avrebbe esportato illegalmente munizioni di fabbricazione statunitense per un valore complessivo di oltre 540mila dollari, utilizzando una rete di società e triangolazioni internazionali che coinvolgerebbero anche l’Italia e il Kirghizistan, con destinazione finale la Russia.

Le accuse sono particolarmente pesanti. Gli inquirenti statunitensi sostengono che il commerciante fosse pienamente consapevole di violare le leggi americane sulle esportazioni, contribuendo di fatto a sostenere lo sforzo bellico russo nel conflitto in Ucraina.

Una tesi rafforzata anche da intercettazioni pubblicate dal Dipartimento di Giustizia, nelle quali Gruber suggerirebbe modalità per rendere le spedizioni meno tracciabili e quindi più difficili da individuare.

Durissime le parole delle autorità statunitensi. Secondo i vertici dell’FBI, l’operato dell’imputato avrebbe messo a rischio numerose vite, fornendo materiale militare in un contesto già segnato da un conflitto sanguinoso. Sulla stessa linea anche il Dipartimento di Giustizia, che sottolinea come simili azioni contribuiscano ad alimentare una guerra con conseguenze drammatiche sul piano umano.

Il caso evidenzia ancora una volta la rigidità della normativa americana in materia di esportazioni militari e la determinazione delle autorità nel perseguire chi tenta di aggirare le sanzioni internazionali. Un segnale chiaro, secondo gli investigatori, rivolto a chiunque sia coinvolto in traffici illeciti legati a scenari di guerra.

La vicenda giudiziaria di Gruber proseguirà nei prossimi mesi, mentre resta alta l’attenzione internazionale su tutte le reti di approvvigionamento che potrebbero contribuire indirettamente ai conflitti in corso.