Italiani nel mondo, Porta (Pd): “Marcinelle si trasformi in memoria concreta del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”

“Ogni anno, chi è attento ai fenomeni dell’emigrazione italiana, l’8 agosto, ricorda una delle più gravi tragedie minerarie della storia, quella di Marcinelle in Belgio, dove l’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier vi fu un incendio che causò la morte di 262 minatori di cui 136 italiani: una vera e propria una strage che ha segnato non solo la storia italia ma quella di tutta l’Europa. Un fatto che non può essere dimenticato o lasciato semplicemente alle celebrazioni ufficiali di questi giorni e che deve spingerci a capire meglio, anzi a studiare, a partire dalla scuola, proprio le migrazioni e la mobilità umana. La tragedia di Marcinelle si trasformi in memoria concreta del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Onoriamo quei morti coltivando la memoria di un sacrificio che non sarà stato vano solo se riusciremo a trasmettere alle nuove generazioni il valore della dignità del lavoro e la ricchezza della mobilità umana, sempre da rispettare, mai da sfruttare”. Lo dichiara in una nota l’On. Fabio Porta, deputato Pd eletto nella ripartizione estera America Meridionale.