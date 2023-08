10 AGOSTO | San Lorenzo, la notte dei desideri

Al mare, ai monti, oppure in città, tutti con lo sguardo rivolto verso il cielo, per ammirare il fatidico sciame delle Perseidi e poter esprimere un sospirato desiderio

Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto si rinnova l’appuntamento con uno spettacolo ricco e suggestivo di stelle cadenti e di desideri da esprimere. Al mare, ai monti, oppure in città, tutti con lo sguardo rivolto verso il cielo, per ammirare il fatidico sciame delle Perseidi e poter esprimere un sospirato desiderio.

Anticamente i corpi celesti venivano considerati come delle divinità, le stelle cadenti sono i detriti di una cometa, che viene incrociata dalla terra mentre compie il giro intorno al sole.

La ricorrenza, che viene celebrata ogni anno, è legata al martirio di San Lorenzo. Secondo la tradizione cristiana San Lorenzo è stato un martire, arso vivo durante le persecuzioni sotto l’impero di Valeriano. Il 10 agosto si ricorda la data del suo martirio, avvenuto nel 258 d.C. Secondo la leggenda le Perseidi erano i tizzoni ardenti del suo rogo, oppure le sue stesse lacrime.

Lorenzo rappresenta uno dei santi più amati a Roma. Nella capitale numerose chiese portano il suo nome. La più famosa è la basilica di San Lorenzo fuori le Mura, una basilica patriarcale, una delle Sette Chiese giubilari di Roma. Intorno ad essa si è identificato anche il quartiere romano di San Lorenzo. Molto famose e meta di turisti sono anche la basilica di San Lorenzo in Damaso, la basilica di San Lorenzo in Lucina, la chiesa di San Lorenzo in Fonte, la chiesa di San Lorenzo in Miranda, la chiesa di San Lorenzo in Panisperna, la chiesa di San Lorenzo in Piscibus.

In questa magica notte, nella capitale vi sono numerosi e suggestivi luoghi dove poter ammirare le stelle: la terrazza del Pincio, quella del Giardino degli Aranci, il Gianicolo e l’Osservatorio di Monte Mario.

A Roma World, il parco a tema dell’antica Roma, dalle ore 18, sarà presente un astronomo a disposizione per rispondere a domande e curiosità che gli verranno poste dal pubblico. Inoltre, chi lo desidera, potrà trascorrere l’intera notte al parco, in un’apposita tenda allestita per l’occasione, per poter ammirare lo sciame delle Perseidi come se si trovasse all’aria aperta sotto le stelle.