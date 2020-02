Italiani nel mondo, Francesca Alderisi (Fi) incontra la comunità italiana a Panama City e l’Ambasciatore d’Italia Massimo Ambrosetti

La senatrice Francesca Alderisi (FI), eletta nella Circoscrizione Estero, ripartizione Nord e Centro America, lo scorso fine settimana si è recata a Panama City per una serie di appuntamenti con i rappresentanti degli oltre dodicimila italiani che vivono nel Paese.

Alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Panama, Massimo Ambrosetti, l’eletta all’estero ha incontrato esponenti locali della collettività e della comunità imprenditoriale di nostri connazionali.

Nel corso del lungo colloquio sono stati affrontati numerosi temi quali, tra gli altri, il rafforzamento delle relazioni bilaterali Panama-Italia, la proiezione del nostro sistema Paese nel mercato e la promozione dell’identità italiana attraverso la cultura, l’educazione e l’insegnamento dell’italiano.

FRANCESCA A PANAMA: TUTTE LE FOTO

Nel sottolineare l’entusiasmo con cui è stata accolta la sua visita, la sen. Alderisi ha affermato l’importanza dell’«ascolto dei nostri connazionali, soprattutto in parti del mondo come questa in cui le necessità e le problematiche delle comunità italiane non godono, nel nostro Paese, della stessa risonanza di altre aree più note».

La senatrice ha inoltre evidenziato come «questa collettività intraprendente, ben integrata e in continua espansione, meriti di essere conosciuta in Italia».

La visita è proseguita in Ambasciata con l’incontro con l’Ambasciatore Ambrosetti e il suo staff. «E’ stata l’occasione per un proficuo colloquio con il personale dell’Ambasciata e un interessante confronto su alcune delle criticità più impellenti», ha detto Alderisi rivolgendo, inoltre, i suoi ringraziamenti all’Ambasciatore per la sua grande disponibilità e accoglienza. «Farò tesoro di quanto visto e ascoltato in questi giorni – ha concluso -, tornando in Italia arricchita di un altro tassello importante in questo mio ventennale cammino verso gli italiani nel mondo».

«La Senatrice – ha dichiarato l’Ambasciatore – ha potuto constatare il dinamismo e la determinazione dei nostri connazionali a rafforzare la presenza italiana a Panama in una fase di rilancio delle relazioni bilaterali fra i due Paesi. In questa prospettiva sono state evocate durante l’incontro la prossima costituzione di un’Associazione Imprenditoriale italiana a Panama e di un Comitato Dante Alighieri».

«A livello politico – ha continuato l’Ambasciatore Ambrosetti – l’attenzione del nuovo Governo panamense verso l’Italia è stata sottolineata dalla partecipazione del Ministro degli Esteri Ferrer alla Conferenza Italia-America Latina che si è svolta nell’Ottobre scorso a Roma».