“Dal 1° gennaio 2026 lo SPID di Poste Italiane e PosteID prevedono un canone di 6€ all’anno per gli utenti in Italia. Gli italiani residenti all’estero, invece, continueranno ad essere esentati: per loro attivazione e canone rimarranno gratuiti”. Lo comunica Simone Billi, deputato eletto all’estero della Lega e Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo.

Per Billi “si tratta di un elemento molto importante per i nostri connazionali nel mondo, perché lo SPID e l’identità digitale sono ormai strumenti indispensabili per accedere ai principali servizi online della Pubblica Amministrazione italiana, dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, fino a molti servizi collegati alla vita quotidiana e ai rapporti con l’Italia.

Desidero ringraziare l’Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. per aver ascoltato le istanze e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero, riconoscendo concretamente le loro esigenze e le specificità della loro condizione”, conclude l’onorevole.