Italiani all’estero, tour in Germania per Garavini e Ungaro (Iv)

Nel corso delle diverse tappe sono in programma incontri con le comunità locali italiane, le rappresentanze diplomatico-consolari, i Comites e i comitati di Italia Viva

Le elezioni si avvicinano e così anche gli eletti all’estero cominciano a fare quello che in non pochi casi non hanno mai fatto: muoversi sul territorio, stare a stretto contatto con le comunità italiane dei diversi Paesi.

E’ (anche) il caso della senatrice Laura Garavini, Italia Viva, che dopo essersi mossa pochissimo dal Palazzo, ora (che manca meno di un anno al voto) è pronta per un tour in Germania, al centro del quale ci saranno temi come pratiche consolari, agevolazioni fiscali, Spid, Rete diplomatica.

Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, Garavini incontrerà le comunità italiane nelle principali città tedesche.

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio, la senatrice sarà impegnata insieme al deputato Massimo Ungaro a Stoccarda, Francoforte, Colonia, Mannheim, fino a Sindelfingen e Dortmund. Nel corso delle diverse tappe sono in programma incontri con le comunità locali italiane, le rappresentanze diplomatico-consolari, i Comites e i comitati di Italia Viva.