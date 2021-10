Italiani all’estero, tirocinio a distanza nella rete diplomatica: domande entro il 19 ottobre

Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 102 in Europa, 29 in America del Nord, 14 in Africa, 16 in Asia, 14 in Centro e Sud America, 10 in Medio Oriente, 4 in Italia, 3 in Oceania