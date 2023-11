Continua a crescere il MAIE in Nord e Centro America, grazie al lavoro di una squadra affiatata, piena di passione ed entusiasmo, che crede fortemente in ciò che fa; uomini e donne impegnati a dare alla propria comunità italiana di riferimento massima disponibilità e totale assistenza quando ce n’è bisogno.

Mentre si rafforza ulteriormente l’America Centrale, con il prezioso lavoro portato avanti dall’instancabile coordinatore del MAIE Centro America, Giuseppe Cacace, il Movimento Associativo Italiani all’Estero non smette di crescere negli Stati Uniti e in Canada.

Le recenti nomine di coordinatori nelle diverse circoscrizioni consolari di quell’area parlano da sole: sono sempre più numerosi i connazionali che decidono di avvicinarsi al Movimento e persino di impegnarsi per contribuire a renderlo sempre più forte e organizzato anche nel loro territorio di residenza.

Nelle prossime settimane saranno diverse le iniziative che come MAIE metteremo in campo, per essere ancora più vicini alle nostre comunità.

Dalla Repubblica Dominicana allo Stato di New York, da Panama City a Toronto, in occasione delle feste natalizie organizzeremo eventi, aperiMAIE, incontri conviviali a cui saranno invitati tutti gli italiani che vorranno partecipare. Un modo per stare insieme, per conoscerci sempre meglio, per confrontarci sulle necessità di noi che viviamo oltre confine e anche, perché no, per scambiarci gli auguri. Stay tuned.

*Vicepresidente MAIE