Italiani all’estero, Nissoli (Fi) a Boston per incontrare il Club Augusta

“Sabato scorso, ho incontrato a Boston, alla presenza della Console Generale, Federica Sereni, il Club Augusta, invitata dal suo Presidente, l’amico Enzo Amara. E’ stato un bagno di italianità così ben conservata da riuscire a comunicare a tutti i veri valori tradizionali, quelli che formano la nostra identità e che sono preservati dalle attività associative. Ho rivisto persone che mi rendono orgogliosa di essere italiana all’estero. Mi sono resa disponibile a rappresentare le loro esigenze in Parlamento, a Rona, come del resto ho sempre fatto, ed in particolare vorrei che le Istituzioni prestassero più attenzione alle associazioni di italiani all’estero, perché, come fa il Club Augusta di Boston, mostrano il volto bello dell’Italia e fanno da ponte con la terra di origine. Il giorno dopo ho avuto un proficuo ed ottimo incontro, sempre a Boston, con il Vice Presidente del Comites di Boston, Cav Domenico Susi, il Tesoriere del Comites, Alberto Mustone, Francesca Di Benedetto, District Manager Ital UIL, e l’amico Gianni Patane’, dell’associazione SAGB. Persone vere, impegnate per il bene della nostra collettività! I Comites, assieme all’associazionismo ed ai Patronati, assicurano un collegamento costante tra i connazionali all’estero e le Istituzioni, dal Consolato al Parlamento. Un lavoro importante di cui abbiamo fortemente bisogno e per questo ringrazio tutti coloro che si impegnano su questo fronte!”. Lo ha dichiarato l’on. Fucsia Nissoli Fitzgerald, eletta nella Circoscrizione Estera – Ripartizione Nord e Centro America.