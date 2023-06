25 febbraio Giorno dell’Immigrato Italiano in Guatemala: la proposta del coordinatore MAIE Guido Albani

Lo scorso giovedì 1 giugno il coordinatore degli italo-discendenti del MAIE in El Salvador e Guatemala e presidente dell’associazione “Architetto Guido Albani” è stato presente alla consegna ufficiale del progetto di legge alla direzione legislativa del Guatemala, in cui si propone di dichiarare il 25 febbraio come il Giorno dell’Immigrato Italiano in Guatemala.

Uno degli ideatori di questa proposta è stato proprio il signor Guido Albani, che ha contattato il deputato italo-discendente Lic. Oscar Arturo Argueta, responsabile della consegna ufficiale del progetto alla direzione legislativa. Il progetto ha ricevuto il sostegno e la firma di 14 deputati italo-discendenti dell’organismo legislativo del Guatemala.

Si è svolto un evento protocollare presso la direzione legislativa del congresso della Repubblica del Guatemala, alla presenza di rappresentanti del sistema italiano, come Gabriele Musto, segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Guatemala, Flavia Cerroni, presidente del Comites, e l’Eccellentissimo Ambasciatore della Repubblica Italiana in Guatemala, Paolo De Nicolo. Il deputato Óscar Argueta, di discendenza italiana, è stato accompagnato da vari funzionari del sistema italiano.