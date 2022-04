Italiani all’estero, Massimo Romagnoli (MdL) eletto rappresentante CGIE della comunità italiana in Belgio

L’elezione dell’Onorevole Massimo Romagnoli é la migliore in assoluto. La scelta dell’Assemblea, quindi, non sorprende. L’elezione premia il lavoro per gli italiani all’estero svolto dal presidente del Movimento delle Libertà