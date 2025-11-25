La senatrice eletta all’estero Francesca La Marca (PD) ha pubblicato sui social un video che parla del potenziamento dei servizi consolari:
“Desidero condividere con voi un video, in lingua inglese, in cui illustro l’aggiornamento sulla distribuzione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi consolari, ottenuti esclusivamente grazie all’impegno del Partito Democratico” sottolinea la senatrice.
“Queste risorse — pari a 4 milioni di euro annui a partire dal 2025 — sono state distribuite proprio in queste settimane tra le varie sedi diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell’anno precedente” spiega La Marca in conclusione.