FOTO | Italiani all’estero, La Marca (Pd) interviene alla Festa della Repubblica a Miami

Si sono tenuti mercoledì, 31 maggio a Coral Gables (Miami), i festeggiamenti per la 77ª Festa della Repubblica Italiana.

La cerimonia, magistralmente organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Miami e dal Console Generale Cristiano Musillo, ha visto un’enorme partecipazione, con oltre 700 persone invitate fra cui persone dello spettacolo, imprenditori della piccola e grande imprenditoria italo-americana, scienziati, sportivi e giovani ricercatori.

Fra i partecipanti anche la senatrice La Marca, eletta all’estero nella ripartizione America del Nord e Centrale.

«È stato un piacere prendere parte ai festeggiamenti e agli onori della festa più importante e più sentita dagli italiani all’estero, ovvero quella della Festa della Repubblica. Una collettività, la seconda più grande degli USA e che sta crescendo in modo esponenziale, che ha risposto presente a questa festa e che ha colto in pieno lo spirito di unione che essa rappresenta. Ho conosciuto moltissimi imprenditori del luogo, ristoratori, giovani ricercatori, scienziati e lavoratori del mondo della moda che continuano a portare in alto il nome dell’Italia in Florida. Posso dire, con assoluta fierezza, che è un onore poterli rappresentare in Parlamento» ha dichiarato la senatrice La Marca.

In effetti la comunità italiana a Miami è la seconda più numerosa dopo New York e conta ben 4.918 iscritti AIRE. Presenti agli onori della guardia alla bandiera anche la Polizia della Contea di Miami, l’ Associazione Nazionale dei Carabinieri e la Sezione di Miami dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia.

«La serata ha rappresentato un momento di forte celebrazione del nostro paese – ha continuato la senatrice La Marca – non solo in termini della valorizzazione della comunità presente ma anche di presentazione di alcune delle eccellenze italiane, dai produttori di vino arrivando ai ristoratori locali, passando alla “Mille Miglia” con esposizione di auto storiche che hanno fatto la storia del nostro paese. Un orgoglioso sfoggio quindi del meglio che il Made in Italy rappresenta negli Stati Uniti d’America».