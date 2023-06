FOTO | Italiani all’estero, Bisignano (MAIE) alla cerimonia di apertura del Mese del Patrimonio Culturale Italiano a Toronto

“La celebrazione del patrimonio culturale italiano è un'occasione per riconoscere e apprezzare il contributo che gli italiani e i loro discendenti hanno dato alla società canadese in tutti i campi”

Per il Canada giugno è ufficialmente il mese del patrimonio culturale italiano; durante tutto questo mese, si svolgono numerosi eventi che mettono in luce la ricchezza e la diversità della cultura italiana, dal cibo alla musica, dalla letteratura alla moda, dal cinema all’arte.

Francesco Bisignano, coordinatore del MAIE a Toronto, ha partecipato alla cerimonia d’apertura della manifestazione organizzata dal comune di Vaughan proprio nella capitale del Canada. Per l’occasione erano presenti autorità a rappresentanti delle istituzioni italiane e canadesi, tra cui il console generale Luca Zelioli, il sindaco di Vaughan Steven Del Duca e il parlamentare di origini italiane Francesco Sorbara.

“La celebrazione del patrimonio culturale italiano è un’occasione per riconoscere e apprezzare il contributo che gli italiani e i loro discendenti hanno dato alla società canadese in tutti i campi”, dichiara Bisignano.

“È anche un modo – prosegue – per ricordare le ingiustizie storiche che hanno subito durante la Seconda guerra mondiale, quando centinaia di italiani furono internati senza motivo e discriminati per anni. Nel 2021, il primo ministro Justin Trudeau ha presentato delle scuse formali alla Camera dei Comuni per questo episodio vergognoso della storia canadese”.