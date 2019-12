Kuwait-Italy Expo 2020: opportunità per le piccole e medie imprese italiane

Si è svolto ieri 5 dicembre a Roma l’incontro in Confindustria con la delegazione kuwaitiana, alla presenza delle autorità Sua Eccellenza H.E. Azzam Mubarak Sabah Al Sabah, Ambasciatore kuwaitiano e Sua Eccellenza H.E. Al Ahmed Al Sabah, l’Avvocato Emanuele Occhipinti ed Il Dr Alberto Paravia, ideatore dell’evento. Folta la rappresentanza degli imprenditori italiani pronti a portare in Kuwait le proprie competenze per valorizzare interessi e risorse locali.

KUWAIT-ITALY EXPO 2020 è il primo Expo dedicato alle Piccole e Medie Imprese italiane in Kuwait. L’Expo costituisce una grande opportunità per le aziende italiane che vogliono internazionalizzare in mercati altamente ricettivi e dalle forti disponibilità.

KUWAIT-ITALY EXPO 2020 è organizzato da MIA Events Management rappresentata da Salem Al Sheraian sul versante kuwaitiano, e dal suo ideatore e direttore Dr Alberto Paravia che, con il suo Avvocato Emanuele Occhipinti, rappresentano la ESMO che collabora con la Dr.ssa Violetta Spadea ed il Dr. Giovanni Cubeddu.

Dopo l’incontro in serata si è svolta la cena istituzionale alla presenza dell’Ambasciatore Italiano in Kuwait SE Carlo Baldocci, di Sua Altezza Sheikh Farhad al Sabah, degli organizzatori con alcune rappresentanze di Confindustria e gli imprenditori già aderenti. Presenti l’Onorevole Mirella Milioni e l’On. Gennaro Migliore della Commissione Esteri.