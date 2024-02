“E’ stato un faro per i lucani in Campania e non solo. La sua dedizione incrollabile alla promozione della cultura e delle tradizioni lucane ha lasciato un segno indelebile”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata nonché Presidente della Commissione regionale dei lucani nel mondo, Carmine Cicala, apprendendo della morte di Giancarlo Laurini, Presidente dell’associazione lucana Giustino Fortunato di Napoli e Presidente della Federazione delle associazioni e circoli lucani della Campania.

“Conoscendolo – ha ripreso Cicala – ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro instancabile per rafforzare i legami fra i lucani nel mondo e la sua capacità di essere punto di riferimento per tantissime persone.

Un’eredità preziosa che continuerà a vivere attraverso le innumerevoli iniziative che ha progettato e messo in opera. Ai suoi cari, a nome della Commissione dei Lucani nel mondo – ha concluso – giungano le nostre più sentite condoglianze”.