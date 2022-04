Italiani all’estero, giovedì 14 aprile l’ultima riunione formale

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Generale degli Italiani all’estero svoltesi durante i giorni 9/10 aprile hanno interessato la parte elettiva corrispondente a 43 rappresentanti di 17 Paesi nei quali è residente la maggior parte dei nostri connazionali. A questi Consiglieri nel giro di un mese si aggiungeranno ulteriori 20 Consiglieri nominati dal Governo, in rappresentanza delle forze politiche, sociali, associative e delle professioni, che completeranno l’intera assemblea dell’organismo di rappresentanza intermedia degli italiani all’estero, che è composto complessivamente da 63 Consiglieri.

La futura parte elettiva del CGIE sarà composta da 10 donne e 33 uomini, 19 sono i Consiglieri rieletti e 24 quelli di nuova nomina, mentre 4 di loro ritornano nell’Assemblea dopo una pausa di un mandato.

In conformità alle disposizioni di legge, i risultati elettorali sono al vaglio degli Uffici del Superiore Ministero e saranno ufficializzati entro la settimana corrente.

Con il rinnovo della rappresentanza è terminata anche la IV consiliatura del CGIE e proprio per discutere questi argomenti le Consigliere e i Consiglieri si riuniranno per l’ultima volta formalmente in forma virtuale giovedì, 14 aprile, al fine di fare un bilancio sulle recenti elezioni e sul lavoro svolto durante l’intera consiliatura.

“Dall’inizio dell’anno in corso – si legge in una nota – il CGIE è in status di prorogatio per una discutibile decisione del MAECI, confermata dall’Avvocatura dello Stato, perciò fino all’insediamento dei nuovi eletti è chiamato a svolgere solo l’ordinaria amministrazione e a esprimere pareri su questioni urgenti e emergenziali”.