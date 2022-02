Italiani all’estero, Gerolamo Fracastoro coordinatore della Lega in Marocco

“Un profilo esperto, concreto e apprezzato dalla comunità di connazionali residenti nel Paese”. Paolo Borchia, europarlamentare e coordinatore federale di Lega nel Mondo, ha nominato il professor Gerolamo Fracastoro di Fornello nuovo coordinatore di Lega nel Mondo in Marocco.

Nato a Verona da una famiglia nobile e antica, il prof. Fracastoro è uno specialista in chirurgia generale e toraco-polmonare, con alle spalle la partecipazione a numerosi congressi internazionali in qualità di relatore, che si presenta così: “Ringrazio la Lega per la fiducia riposta, dopo sette anni a Tangeri vorrei mettere a disposizione l’esperienza e le relazioni maturate come presidente dell’Associazione culturale italiana nel Regno del Marocco e nel sociale, grazie alle collaborazioni con la Camera di commercio italiana in Marocco e l’Associazione Dante Alighieri di Tangeri”.