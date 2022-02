Scopriamo i casinò non AAMS e le loro caratteristiche principali

In questo articolo vi spiegheremo cosa sono i casinò non AAMS e in cosa si differenziano rispetto a quelli tradizionali

I casinò non AAMS

Vi sveleremo i nomi delle migliori piattaforme online, ma partiamo prima dalle definizioni. Semplicemente, i casinò non AAMS online sono piattaforme di gioco d’azzardo non certificate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La loro certificazione è infatti fornita da altri paesi europei: quindi state tranquilli giocatori italiani, potrete accedervi senza problemi. Un’altra sostanziale differenza rispetto alle classiche piattaforme online, riguarda l’assortimento di giochi disponibili. Infatti i casinò non ADM sul web hanno un’offerta decisamente più interessante, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo. Non siete ancora convinti? E se vi parlassimo dei bonus di vincita in denaro illimitati?

I giochi offerti e i metodi di pagamento

Su casinònonaams.com c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Ovviamente sono inclusi i giochi più classici e intramontabili, come le slot machines. Immancabili le roulette, giocabili in diretta insieme ad altri live dealer. Per i più abitudinari, consigliamo jackpot, blackjack e bingo. Presente anche il poker, rivisitato ed evoluto nella versione videopoker. Ci sono ancora altri giochi di carte e da tavolo, per chi ama sperimentare cose nuove. Passiamo infine al motivo per cui questi siti sono così frequentati: i casinò live. Anche in questo caso giocherete in sicurezza e in compagnia grazie al supporto degli esperti in campo. Siete già carichi?

Passiamo ora a un aspetto molto serio e importante, ossia il denaro. Quando si naviga in questi siti, la salvaguardia delle vostre finanze è essenziale. Per garantire la sicurezza di tutti ed evitare complicazioni, i casinò non AAMS offrono metodi di pagamento riconosciuti e affidabili al 100%. Non accontentatevi quindi di bonifici e carte di credo, ma usufruite dei portafogli elettronici. Stiamo parlando innanzitutto del colosso PayPal, conosciuto a livello mondiale. Ci sono poi Neteller, Skrill e Paysafecard, progettati appositamente per gestire i soldi sui casinò online non certificati dall’ADM. La dea Fortuna vi assisterà sicuramente durante il gioco, ma è sempre fare prevenzione.

I nomi dei migliori casinò non AAMS

Dopo avervi introdotto le questioni principali, passiamo ai nomi di alcune piattaforme. Cominciamo con Sportaza, nato da pochissimo tempo ma già frequentato da utenti internazionali. Oltre a scommesse sportive online e casinò live, offre funzionalità di gamification innovative. Avrete inoltre la possibilità di far parte di un esclusivo programma VIP, con privilegi extra. Abbiamo poi Casinoly, casinò estremamente sicuro grazie ai suoi pagamenti veloci e facilmente verificabili. In più i giochi sono prodotti dai migliori fornitori di software e offrono bonus interessanti. Tsars offre invece un bonus di benvenuto da 2000 euro e ben 200 giri di gioco. Anche in questo caso ottimi bonus.

Casinozer è un’esperienza diversa e interessante. Come bonus di benvenuto offre 20 euro di giri gratis su Sticky Bandits, celebre slot machines. Un altro aspetto originale, riservato ai più arditi, è il pagamento in bitcoin. Il suo forte sono comunque le slot: ce ne sono più di 5000. Un’altra nuova piattaforma è invece Lucky Elektra. Sul sito riceverai fino al 15% di cashback settimanale e potrai entrare in un facoltoso gruppo VIP. Citiamo infine LibraBet, per i suoi giochi e i pagamenti rapidi e sicuri. Potrai stabilire un tetto di spesa e farti vincere diversi bonus giornalieri e pagamenti criptati.