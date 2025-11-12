“Sull’onda dei recenti congressi svoltisi a Mar del Plata (Argentina), Vitoria (Brasile) e in Patagonia (Argentina) – tutti eventi perfettamente riusciti – e in vista del prossimo grande incontro in Costa Rica, il MAIE presenta la propria roadmap sudamericana per continuare a rafforzare la nostra presenza come comunità italiana nel mondo“.
Così in una dichiarazione congiunta Mariano Gazzola, coordinatore MAIE America Latina, e Antonio Iachini, coordinatore MAIE delle Americhe.
Calendario dei Congressi e delle Attività 2026
- Marzo: Rosario, Argentina
- Aprile: Curitiba, Brasile
- Maggio: Incontro Regionale (Venezuela / Colombia)
- Giugno: Incontro Regionale (Uruguay / Paraguay)
- Agosto: Congresso MAIE a La Pampa, Argentina (incluso il Festival del Cinema Italiano)
- Settembre: Buenos Aires, Argentina
- Ottobre: Incontro Regionale (Perù / Bolivia)
- Novembre: Congresso MAIE San Paolo
Dunque il MAIE continua a portare avanti sul territorio la propria agenda, con un calendario 2026 di grandi eventi a cui si è cominciato a lavorare fin d’ora.
A breve verrà presentata la roadmap di Nord e Centro America.
Mentre i partiti romani sono distanti anni luce dalle comunità italiane nel mondo, il Movimento Associativo prosegue nell’impegno di essere davvero vicino agli italiani all’estero.
Dichiarazioni
Mariano Gazzola, coordinatore MAIE America Latina: “Con questo piano d’azione vogliamo continuare a dare voce e rappresentanza a tutte le comunità italiane del Sud America, valorizzando la nostra identità e il legame profondo con l’Italia”.
Antonio Iachini, coordinatore MAIE delle Americhe: “Il nostro impegno è quello di costruire un MAIE sempre più unito, presente e concreto, capace di rispondere ai bisogni reali degli italiani all’estero e di proiettare nel futuro la forza del Made in Italy, della nostra lingua e della nostra cultura, dell’italianità e dei suoi valori. A breve, insieme al Vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, presenteremo anche la roadmap del Nord e Centro America”.