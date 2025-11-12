“Sull’onda dei recenti congressi svoltisi a Mar del Plata (Argentina), Vitoria (Brasile) e in Patagonia (Argentina) – tutti eventi perfettamente riusciti – e in vista del prossimo grande incontro in Costa Rica, il MAIE presenta la propria roadmap sudamericana per continuare a rafforzare la nostra presenza come comunità italiana nel mondo“.

Così in una dichiarazione congiunta Mariano Gazzola, coordinatore MAIE America Latina, e Antonio Iachini, coordinatore MAIE delle Americhe.

Calendario dei Congressi e delle Attività 2026

Marzo : Rosario, Argentina

: Rosario, Argentina Aprile : Curitiba, Brasile

: Curitiba, Brasile Maggio : Incontro Regionale (Venezuela / Colombia)

: Incontro Regionale (Venezuela / Colombia) Giugno : Incontro Regionale (Uruguay / Paraguay)

: Incontro Regionale (Uruguay / Paraguay) Agosto : Congresso MAIE a La Pampa, Argentina (incluso il Festival del Cinema Italiano)

: Congresso MAIE a La Pampa, Argentina (incluso il Festival del Cinema Italiano) Settembre : Buenos Aires, Argentina

: Buenos Aires, Argentina Ottobre : Incontro Regionale (Perù / Bolivia)

: Incontro Regionale (Perù / Bolivia) Novembre: Congresso MAIE San Paolo

Dunque il MAIE continua a portare avanti sul territorio la propria agenda, con un calendario 2026 di grandi eventi a cui si è cominciato a lavorare fin d’ora.

A breve verrà presentata la roadmap di Nord e Centro America.

Mentre i partiti romani sono distanti anni luce dalle comunità italiane nel mondo, il Movimento Associativo prosegue nell’impegno di essere davvero vicino agli italiani all’estero.

Dichiarazioni

Mariano Gazzola, coordinatore MAIE America Latina: “Con questo piano d’azione vogliamo continuare a dare voce e rappresentanza a tutte le comunità italiane del Sud America, valorizzando la nostra identità e il legame profondo con l’Italia”.

Antonio Iachini, coordinatore MAIE delle Americhe: “Il nostro impegno è quello di costruire un MAIE sempre più unito, presente e concreto, capace di rispondere ai bisogni reali degli italiani all’estero e di proiettare nel futuro la forza del Made in Italy, della nostra lingua e della nostra cultura, dell’italianità e dei suoi valori. A breve, insieme al Vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, presenteremo anche la roadmap del Nord e Centro America”.