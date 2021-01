Italiani all’estero, Donato Mainieri coordinatore della Lega per il Nord e Centro America

“Altro passo avanti per la Lega in Nord America, con Donato Mainieri l’obiettivo è di mettere a sistema tutti i gruppi dell’area e aumentare la presenza ed il radicamento sul territorio”. Paolo Borchia, eurodeputato e coordinatore federale di Lega nel Mondo, presenta così la novità organizzativa che interessa il Carroccio: “Ci attende un 2021 complicato, la Lega – primo partito in Italia – ha il dovere di farsi trovare pronta anche all’estero. Il senso della nomina di Donato Mainieri è questo: con la sua conoscenza delle dinamiche delle comunità di connazionali in Nord e Centro America e le sue doti da paziente tessitore ci darà una grandissima mano”.

Mainieri, quarantanovenne consulente tecnico, da 17 anni residente a Toronto, si presenta così: “Ho viaggiato a lungo per lavoro e dopo anni di nuove esperienze mi sono trasferito in Canada. Colgo l’occasione offerta dalla Lega per mettere a disposizione la mia esperienza e la mia volontà di aggregare le diverse comunità italiane in Nord e Centro America”.