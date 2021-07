Italiani all’estero, Della Vedova e Vignali a riunione CGIE su elezioni Comites

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero rende noto la convocazione della riunione monotematica, che si svolgerà in modalità telematica il 4 agosto 2021, ore 15.00, sul tema: Rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) e le implicazioni sulla rete diplomatico consolare.

Alla riunione assieme alle Consigliere e ai Consiglieri del CGIE parteciperanno il sottosegretario di Stato con delega per le politiche per gli italiani all’estero, Onorevole Benedetto Della Vedova, e il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Vignali. Il dibattito ospiterà anche interventi di alcuni Presidenti dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.).

A conclusione dei lavori sarà presentato un documento finale della riunione, le cui risultanze saranno trasmesse al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

La riunione sarà trasmessa su piattaforma ZOOM e in streaming sulle pagine Facebook e Youtube del CGIE.