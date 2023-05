Italiani all’estero, Comites Victoria e Tasmania: riflessioni sulla Costituzione

Un incontro sul tema: "Art. 11 della Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali"

In occasione delle celebrazioni previste per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, il Comites Victoria e Tasmania, in collaborazione con il Coasit di Melbourne, organizza per martedì 30 maggio, alle 18, presso il locali del Coasit (199 Faraday St, Carlton) un incontro sul tema: “Art. 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

In che misura questo articolo della Costituzione si riflette nel ruolo dell’Italia nell’ambito del conflitto russo-ucraino e nel contesto delle missioni militari internazionali?

La lettura ed il commento dell’articolo 11 sara’ a cura della Prof.ssa Ida Nicotra, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Catania. L’intervento della relatrice e le domande dal pubblico saranno moderate dal dott. Francesco Pascalis, consigliere del Comites.

L’incontro e’ gratuito e aperto a tutti.