Italiani all’estero, Comites Portogallo: Assemblea Straordinaria giovedì 1 giugno

Comites Portogallo convocato per una Assemblea Plenaria Straordinaria in presenza. L’appuntamento è per giovedì 01 Giugno 2023 alle ore 14.00 – 17.00 GMT (ora Portoghese) al seguente indirizzo: Remax Metropole Avenida Almirante Reis 84A, 1170-096 Lisboa oppure link per seguire la riunione da remoto:

ID riunione: 879 6389 8157

Passcode: 754507

Ordine del Giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti Ratifica dimissioni Antonella Marrone dalla carica di Vicepresidente e Ingresso Lisa Gazzola Elezione Vicepresidente Organizzazione COMITES Progetti COMITES Budget e priorità finanziarie Varie ed eventuali

Giulia De Vita

Presidente Comites Portogallo