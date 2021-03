Italiani all’estero, Comites di Barcellona e CIE a minori di 12 anni

“Grazie al forte e continuo Coordinamento Comites di Barcellona-Consolato Generale di Barcellona e l’Ufficio per il Coordinamento Consolare di Madrid si è ottenuta la possibilità di far presentare la richiesta CIE (Carta di Identità Elettronica) per i minori di anni 12 DIRETTAMENTE PRESSO I CONSOLATI ONORARI presenti nel Distretto Consolare. Una splendida notizia che non potrà che favorire delle CIE anche per i neonati, anche in considerazione del fatto che le CIE, una volta caricati i dati da parte del Consolato Generale di Barcellona, arrivano direttamente a casa dei richiedenti dopo sole tre settimane di attesa. È importante ricordare che i genitori degli stessi dovranno sempre presentarsi all’appuntamento (si suggerisce di richiedere appuntamento via email direttamente agli stessi Consolati Onorari) muniti di Codice Fiscale (validato dalla Agenzia delle Entrate) già attribuito al minorenne”. Lo comunica con una nota il presidente del Comites di Barcellona, Alessandro Zehentner.