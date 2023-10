L’assessorato all’Emigrazione della Regione Piemonte sosterrà le celebrazioni di “1974-2024 – 50º del Monumento “Ai Piemontesi nel mondo” di San Pietro Val Lemina (To), monumento simbolo dell’emigrazione piemontese”. Ad annunciarlo oggi durante la III Commissione consiliare è stato l’assessore regionale all’Emigrazione Maurizio Marrone, spiegando che per il progetto della Federazione Internazionale Associazione Piemontesi nel Mondo è previsto un contributo di 15mila euro.

“Il Monumento rappresenta per tutta la comunità piemontese nel mondo un simbolo di sacrificio, lavoro e soprattutto orgoglio – spiega l’assessore Marrone – per questo motivo, e per le importanti ricadute che il palinsesto di celebrazioni, incontri ed eventi può avere nei confronti della comunità piemontese, abbiamo scelto di sostenere questo importante progetto.

Devo ringraziare il Comm. Colombino e la vicepresidente Luciana Genero, veri portabandiera della rete di associazioni che ogni anno mantengono contatti con la nostra regione, per aver dimostrato ancora una volta che l’identità e l’attaccamento alla propria terra sono legami che possono superare anche gli oceani.

Dalle comunità piemontesi all’estero sono emersi esempi illustri che hanno brillato nello sport, nella letteratura, nella musica nel lavoro, dimostrando che l’emigrazione italiana e piemontese è una storia fatta di fatica, rispetto delle regole e integrazione conquistata senza mai dimenticare l’orgoglio della lingua, dell’identità e della Tradizione. Le radici profonde non gelano, a San Pietro Val Lemina le celebreremo con lo sguardo al futuro”.