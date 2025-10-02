“Insieme con gli amici del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli Italiani all’estero (Cgie), presenti tra gli altri il segretario generale Maria Chiara Prodi, il presidente del MAEI Ricardo Merlo e Giuseppe Stabile, ho incontrato il presidente della Commissione Bilancio del Senato Nicola Calandrini, in vista dell’esame della legge di Bilancio che inizierà a palazzo Madama dopo il 15 ottobre”. Lo dichiara il senatore Mario Borghese, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, eletto in America latina.

“Si è trattato di un colloquio proficuo – continua -, durante il quale i vertici del Cgie hanno fatto una panoramica di tutte le questioni sul tappeto. Le necessità sono tante e il Cgie ha chiesto misure concrete nella legge di bilancio.

Occorre assicurare maggiori risorse per i Consolati in difficoltà nell’esaudire le richieste per il rilascio di vari attestati, dei passaporti e dei certificati di cittadinanza, per gli istituti di cultura italiani e le scuole all’estero che si dibattono in difficoltà crescenti. Insomma, abbiamo chiesto uno sforzo concreto in favore delle comunità all’estero che non vanno dimenticate. Ringrazio il presidente Calandrini per l’attenzione ed auspico che le risposte arrivino nella legge di bilancio”, conclude Borghese.