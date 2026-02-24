“Al 18 febbraio, tra i cittadini AIRE residenti in Europa risultano 833.443 titolari di Carta d’Identità Elettronica (CIE), a fronte di 973.084 registrazioni di carta d’identità cartacea ancora in essere. Un dato che impone attenzione e un’accelerazione dei servizi”.
Lo dichiara l’On. Simone Billi, deputato leghista presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo.
“Con l’avvicinarsi della scadenza del 3 agosto 2026, fissata dalle normative europee per la cessazione della validità delle carte d’identità cartacee, ho portato la questione all’attenzione della Commissione Esteri, chiedendo un impegno concreto per rafforzare il rilascio delle CIE e dei passaporti, in particolare nelle sedi consolari maggiormente sotto pressione”.
Billi assicura che il monitoraggio continuerà: “Seguirò il dossier insieme alla Farnesina, con l’obiettivo di potenziare i servizi consolari, ridurre i tempi di attesa e garantire ai nostri connazionali all’estero il pieno esercizio dei loro diritti”.