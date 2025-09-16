“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’accordo in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Costa Rica”.

Così la Senatrice Francesca La Marca (Pd) è intervenuta in dichiarazione di voto sulla ratifica dell’accordo tra il nostro Paese e la Costa Rica.

“Il disegno di legge a mia prima firma – ha aggiunto la senatrice – dopo aver subito qualche piccola modifica alla Camera, è tornato in Senato per l’approvazione definitiva e la sua approvazione consentirà di rafforzare i già ottimi rapporti tra Italia e Costa Rica, paese che ospita una delle comunità italiane più antiche della storia della nostra emigrazione”.