“L’occasione delle celebrazioni dei 150 anni della prima emigrazione di italiani in Brasile, avvenuta nella città di Vitoria, non deve rappresentare solo un semplice, seppur significativo, anniversario o ma essere da stimolo per continuare ad operare in favore dell’interscambio commerciale tra i due Paesi”. Lo dichiara il senatore Maio Borghese, vicepresidente MAIE.

“Adesso l’Italia – aggiunge – è l’ottavo paese esportatore in Brasile, mentre le importazioni nel 2021 sono cresciute del 23%. Credo si tratti di un buon risultato che può e deve essere migliorato, se sapremo rafforzare i legami tra Italia e Brasile”.

“Da parte del Movimento Associativo Italiani all’Estero, che rappresento, confermo il massimo impegno per migliorare la cooperazione e quindi anche gli scambi commerciali, così come lavoreremo con l’attuale governo italiano di Giorgia Meloni per ammodernare la rete consolare italiana in Brasile con nuove infrastrutture e un maggior numero di addetti, per garantire ai tantissimi italiani e oriundi (all’incirca trenta milioni di persone) di poter contare su servizi rapidi e sempre più all’avanguardia. Anche da questo – conclude Borghese – dipende il rafforzamento dell’interscambio economico-commerciale tra i due Paesi”.