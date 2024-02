“Portare le aziende italiane in Africa e quelle africane in Italia, in uno scambio virtuoso di eccellenze. Come? Creando una sorte di ponte finanziario, industriale e commerciale con il mondo arabo e africano”. Cosi’ si legge oggi su Giornale di Desio.

“In sintesi è questo il ruolo che si sta ritagliando Mintaka S.p.A, una holding di partecipazione recentemente costituita, emanazione della famiglia Moufid. A presiederla un giovane imprenditore con doppio passaporto, marocchino e italiano, Zakaria Moufid, che ne ricopre anche il ruolo di amministratore delegato”.

“Negli imprenditori marocchini, inoltre, ho visto rivolgere un particolare interesse verso le aziende italiane fornendo loro le corrette indicazioni per ottenere un miglioramento produttivo e, soprattutto, garantiscono la necessaria assistenza in ambito locale” spiega al giornale Moufid.