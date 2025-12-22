Il tragico incidente che ha trasformato una crociera sul Nilo in un dramma si è verificato nei pressi di Luxor e ha causato la morte di una cittadina italiana.

La donna, originaria de L’Aquila, ha perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro tra due imbarcazioni.

Secondo quanto riferito da La Stampa, la vittima viaggiava a bordo della nave Royal Beau Rivage insieme a circa settanta connazionali quando, intorno alle 19 ora locale, l’imbarcazione è stata speronata da un altro battello a una trentina di chilometri dalla celebre località archeologica.

L’impatto ha provocato la distruzione di quattro cabine.

La donna è rimasta mortalmente ferita a un polmone dopo essere caduta all’interno della propria stanza; ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano.

La Farnesina ha attivato immediatamente l’ambasciata italiana al Cairo per garantire assistenza al coniuge della vittima.

L’ambasciatore Agostino Palese ha confermato che non risultano altri feriti tra i cittadini italiani presenti a bordo, che sono stati subito presi in carico dai tour operator, in costante contatto con le autorità consolari.

L’episodio riporta alla memoria un altro grave incidente avvenuto lo scorso ottobre, quando un incendio aveva devastato un’imbarcazione con a bordo decine di turisti.