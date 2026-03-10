Un simbolo della storia e dell’identità ligure che diventa ponte tra Italia e Sud America. È stata inaugurata in Brasile la prima installazione del progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, iniziativa promossa dalla Regione Liguria per rafforzare il legame con le comunità liguri presenti all’estero.

La prima reinterpretazione artistica della storica Lanterna di Genova è stata installata nella città di Poços de Caldas, nello Stato di Minas Gerais, in Brasile. Il progetto prevede la realizzazione di altre installazioni simili in diversi Paesi del Sud America, territori che da oltre un secolo ospitano importanti comunità di origine ligure.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato l’assessore regionale all’Emigrazione Paolo Ripamonti e il sindaco della città brasiliana Paulo Ney de Castro Jr, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e a numerosi cittadini di origine italiana.

«L’inaugurazione della prima Lanterna è stata molto emozionante, anche perché tra il pubblico erano presenti tante persone di discendenza italiana e ligure», ha dichiarato Ripamonti. «Spero che questo monumento possa aiutare tutti a sentirsi più vicini alle proprie radici e alla terra d’origine: questa Lanterna vuole essere un ponte tra la Liguria e il Brasile».

Anche il sindaco della città brasiliana ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa.

«Poços de Caldas riceve un grande regalo, un omaggio per ringraziare l’immigrazione italiana che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della nostra città», ha affermato Castro Jr. «Questo monumento rappresenta l’unione tra il popolo brasiliano e quello italiano».

Durante la cerimonia è intervenuto anche José Carlos Trinca Zanetti, segretario del governo municipale, che ha evidenziato come il progetto possa rafforzare anche i rapporti economici tra i due territori. «Il nostro obiettivo è favorire nuovi investimenti italiani nella nostra città, un’idea che è stata accolta con grande interesse dai rappresentanti italiani e che speriamo possa concretizzarsi presto».

L’iniziativa si inserisce nelle politiche della Regione Liguria dedicate ai liguri nel mondo, con l’obiettivo di valorizzare la memoria dell’emigrazione e consolidare i rapporti culturali, istituzionali ed economici con le comunità italiane all’estero.