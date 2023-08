IL DUELLO | Elon Musk VS Mark Zuckerberg

L'idea del "duello" è nata dalla volontà di trasformare Twitter (che è stato rinominato X) in un social network simile a Instagram, uno dei social che fanno parte di Meta. Questo non è piaciuto a Zuckerberg, il quale ha replicato piccato…

Tra Elon Musk, attuale proprietario di Twitter, e Mark Zuckerberg, fondatore e proprietario di Facebook e di Meta, ci sarà uno “scontro all’ultimo algoritmo”. L’evento avrà luogo qui in Italia il 26 agosto. Musk ha già parlato con la premier Giorgia Meloni e il ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano per la location. Dapprima, si è pensato al Colosseo, ma non c’è stata possibilità di farne la location per il duello. In questi ultimi giorni, sembra che Zuckerberg abbia frenato sull’idea, anche se quest’ultima resta in campo.

L’idea del “duello” è nata dalla volontà di trasformare Twitter (che è stato rinominato X) in un social network simile a Instagram, uno dei social che fanno parte di Meta. Questo non è piaciuto a Zuckerberg, il quale ha replicato piccato. Da qui è nato uno scontro verbale e Musk ha proposto il duello.

Sarà uno scontro tra due ricconi con visioni antitetiche. Infatti, Zuckerberg è democratico e Musk simpatizza per i repubblicani. Del resto, Musk ha riaperto l’account Twitter dell’ex-presidente americano Donald Trump. Dunque, uno è progressista e l’altro è conservatore.

Due personaggi con patrimoni ingenti si fronteggeranno. Musk ha un patrimonio di 240,7 miliardi di dollari e Zuckerberg ne ha 104,3. Certamente, questo duello sarà anche un’ottima iniziativa di marketing.

L’Italia farebbe bene a sfruttare questa occasione per farsi una bella pubblicità, vista anche la crisi del turismo che sta vivendo. Ogni iniziativa che potrà portare alle luci della ribalta il nostro Paese dovrà essere sfruttata. Il nostro Paese dovrà tornare grande in tutti i suoi settori.