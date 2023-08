Italiani all’estero, Vincenzo Cicale: dalla Basilicata all’Argentina

Il cantante 32enne è nato a Salerno da papà lucano: di Chiaromonte, in provincia di Potenza. E proprio il pensiero di due sorelle del nonno lucano, emigrate decenni prima in Argentina, ha cominciato ad alimentare in lui sogni e fantasie di un Paese lontano….

Vincenzo Cicale è il protagonista dell’ultima puntata di “Basilicata In Podcast”. Quando Vincenzo canta, le note appassionate e malinconiche della musicalità argentina prendono forma. Il tango, più che un ballo, un abbraccio, anima le sale delle milonghe e l’atmosfera si permea di saudade e sensualità. Ma Vincenzo Cicale non è nato a Buenos Aires.

Il cantante 32enne è nato a Salerno da papà lucano: di Chiaromonte, in provincia di Potenza. E proprio il pensiero di due sorelle del nonno lucano, emigrate decenni prima in Argentina, ha cominciato ad alimentare in lui sogni e fantasie di un Paese lontano.

In Vincenzo cresce sempre di più la passione per il canto e per la musica argentina e oggi è lì che vive. Al suo lavoro di insegnante ha affiancato quello da cantante, si sta specializzando in Tango ed è protagonista di serate magiche.

Un interesse antico che si concretizza a 18 anni quando Vincenzo, come regalo di compleanno, chiede un biglietto aereo per l’Argentina. I suoi amici assecondano il desiderio e fanno una colletta: in quella busta Vincenzo troverà il denaro per partire e realizzare il suo sogno.