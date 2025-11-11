Ian Spampatti, giovane pizzaiolo 27enne di Castione della Presolana (BG), titolare di Lievin, ha conquistato il titolo di miglior pizzaiolo d’Italia per la seconda volta, vincendo il talent tv Master Pizza Champion, edizione VIP.

Specializzato in pizza in pala alla romana, pizza in teglia e pizza in padellino, Ian ha saputo destreggiarsi tra tutte le tipologie di pizza richieste durante le puntate del programma, superando brillantemente tutte le prove.

Ottimi impasti, topping azzeccati e tanto sangue freddo, hanno fatto sì che Ian prevalesse su tutti gli altri pizzaioli in gara.

14 concorrenti, selezionati attraverso le tappe nazionali di Master Pizza Champion e con la collaborazione con Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champion Games, si sono messi alla prova in un percorso intenso e coinvolgente. Un’edizione che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, tra sfide serrate, momenti di grande emozione e imprevedibili ribaltamenti di fronte.

Non solo abilità tecnica, ma anche forza mentale e capacità di gestire pressioni, le emozioni e le sfide impreviste, tutti ingredienti indispensabili per emergere e conquistare il titolo di 10° Master Pizza Champion. Perché, come sempre accade durante la trasmissione, nulla è mai scontato: ogni dettaglio, ogni imperfezione può fare la differenza tra il successo e l’eliminazione.

I giudici

Ancora una volta, il talento e la passione per la pizza sono stati valutati da una squadra di giudici che rappresenta il cuore e la forza del programma. Imma Gargiulo, Tiziano Casillo e Luciano Passeri hanno confermato la loro competenza, concretezza e umanità, qualità che li rendono colonne portanti del talent e punti di riferimento indiscussi nel panorama pizzaiolo italiano.

Giudici super partes, severi ma sempre giusti, stimati e rispettati da tutti i concorrenti, hanno saputo guidare i partecipanti con equilibrio e professionalità lungo tutto il percorso televisivo. È stato proprio questo trio d’eccezione a proclamare il vincitore della 10^ edizione di Master Pizza Champion – EDIZIONE VIP, Ian Spampatti al termine di una finale avvincente e combattuta fino all’ultimo dettaglio!