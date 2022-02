I migliori bonus casinò online che puoi trovare

Oltre a scegliere un casinò per i giochi che offre, la prima cosa che è bene valutare e verificare sono i bonus casinò. Controlli periodicamente le promozioni di una piattaforma online? Se la risposta è negativa è opportuno cambiare questo atteggiamento: ogni giocatore deve necessariamente conoscere le offerte presenti sul mercato, così da riconoscere anche quali sono i casinò più affidabili. Di seguito vedremo insieme quali sono le principali promozioni per imparare a ottenere il massimo dalle piattaforme di gioco online.

I tipi di bonus casinò online

Sai quali sono le principali promozioni proposte dagli operatori online? Lo scopriremo nei prossimi capitoli, parlando sia dei bonus con deposito che senza alcun obbligo di ricarica. Considera sempre, in fase di scelta, che le diverse tipologie di bonus sono spesso legati a giochi specifici e prevedono dei termini e condizioni da rispettare per essere riscattati. Non bisogna mai accettare un bonus con leggerezza, ma è giusto imparare a riconoscerli e verificare se siano adatti alle proprie competenze e abilità di gioco.

Bonus di benvenuto

Sono indubbiamente il più celebre bonus casinò che si possa trovare in circolazione e si rivolgono a tutti i nuovi iscritti sulla piattaforma. Generalmente offrono una percentuale sul primo deposito, fino a un tetto massimo di ricompensa in denaro. Per esempio molti casinò offrono fino al 100% con un massimo di 500-1000€ e in alcuni casi anche giri gratuiti. Hanno di solito requisiti un po’ più alti rispetto ad altre offerte.

Bonus senza deposito

Si tratta di un buono che alcuni casinò online regalano ai giocatori attraverso denaro gratuito, senza richiedere un versamento sul conto gioco. Possono essere gettoni da casinò, denaro che viene attribuito dopo la registrazione o giri gratuiti. Sono un vantaggioso premio con precise regole per quanto riguarda i termini e le condizioni da rispettare per rendere il bonus casinò prelevabile.

Promozioni specifiche di gioco

Molte volte tra i bonus casinò online sono previste anche delle offerte legate a slot o giochi da tavolo specifici. In questo modo l’operatore vuole indirizzare il giocatore verso un titolo preciso, che può essere anche una new entry all’interno del catalogo proposto agli iscritti. L’offerta può essere introdotta anche settimanalmente o mensilmente.

Bonus di ricarica (reload)

I bonus di ricarica, noti anche come bonus casinò reload, sono soluzioni specifiche per i giocatori di ritorno che sono già iscritti su un casinò online. L’operatore può abbinare un premio in denaro in modo da incoraggiare il giocatore a scommettere e divertirsi. È ideale per i giocatori regolari che depositano con frequenza.

Bonus e promozioni High Roller

I giocatori con maggior esperienza possono ricevere delle proposte uniche da parte di un casinò online: parliamo degli High Roller che solitamente ricaricano con grande frequenza e scommettono importanti somme di denaro. A loro vengono proposti bonus con più livelli di difficoltà, sempre in crescita e man mano che si continua si ottengono ricompense migliori, con premi esclusivi che comprendono anche vacanze e gadget.

Programmi fedeltà e VIP

Il programma fedeltà, a volte anche chiamato VIP, è quel tipo di sistema che permette al giocatore che scommette di più di poter guadagnare punti, denaro o premi grazie alle sue puntate. Sono strutturati per sbloccare premi e punti su diversi livelli, al fine di raggiungere ricche ricompense da utilizzare poi al gioco e sulle diverse selezioni proposte dal casinò.

Perché i casinò online offrono bonus interessanti?

Ogni piattaforma lavora attentamente per costruire un buon programma di bonus casinò al fine di riuscire ad attirare un sempre maggior numero di giocatori. Ma al tempo stesso deve anche prevedere qualcosa che possa fidelizzare tutti gli utenti che si erano già iscritti. È una soluzione valida per riuscire a ottenere la fiducia degli appassionati, offre così una ricompensa che li inviti a continuare a giocare sulla piattaforma.

Come ottenere il miglior bonus per casinò online?

Per ottenere un bonus casinò bisogna iscriversi semplicemente sulla piattaforma e seguire gli step utili per poterlo richiedere. È difficile riconoscere quale sia in assoluto il miglior bonus di un casinò, poiché la scelta è del tutto personale. Se per esempio si preferiscono le slot sarà bene trovare una piattaforma che presenti un bonus di giri gratuiti. Inoltre è sempre opportuno non rinunciare mai alla presenza di un programma VIP.

Conclusione: i bonus del casinò valgono la pena?

Come abbiamo detto queste promozioni offrono ai giocatori i migliori premi presenti in circolazione. Ci sono tantissime possibilità tra cui scegliere, con offerte molto flessibili e complete, influenzate anche dalla quantità di tempo che normalmente si trascorre a giocare. Un bonus può essere un valido alleato per iniziare a scommettere con la consapevolezza di poter contare su un valido rinforzo in termini di denaro aggiuntivo o giri gratis.