“Houston è stata designata una delle tre Capitali della Creatività Italiana nel Mondo per il 2026, un grande risultato per il Consolato Generale e per tutto il Sistema Italia a Houston”: lo ha dichiarato l’On. Christian Di Sanzo, Deputato Pd eletto in Nord e Centro America ed ex Presidente del Comites di Houston.

“Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio: il premio Capitali della Creatività Italiana nel Mondo, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, valorizza i progetti più innovativi della rete diplomatica, consolare e culturale dedicati alla promozione del Made in Italy, celebrando ingegno e innovazione in sinergia con tutte le componenti del Sistema Italia, e proprio a Houston vi e’ un Sistema Italia estremamente dinamico e fertile”.

Tra i progetti presentati, il Consolato Generale d’Italia a Houston ha candidato “Lots of Italy in Houston”, iniziativa che mette in luce il contributo della comunità italiana e italo-americana alla crescita culturale, scientifica e industriale della città, attraverso una serie di eventi diffusi sul territorio.

“Desidero ringraziare il Console Generale Mauro Lorenzini per aver, in questi anni, riconosciuto e valorizzato il potenziale del Sistema Italia a Houston, rafforzandolo in tutte le sue articolazioni. Questo riconoscimento è il risultato dell’iniziativa del Console Generale e sono orgoglioso di aver sostenuto sin dall’inizio a Roma e nelle istituzioni un progetto che mostra la vitalità di questa realtà”.

“Con questo risultato, la capitale italiana della creatività torna negli Stati Uniti e nel Nord America, dopo l’esperienza di Boston nel 2024, e Detroit nel 2023: un successo che coinvolge l’intera comunità italiana del Nord America” – ha sottolineato l’On. Di Sanzo.

“A Houston vi è sempre stato un Sistema Italia molto forte, grazie al Consolato Generale, alla presenza dell’Italian Trade Agency, e della Camera di Commercio Italiana in Texas, che si e’ sempre classificata tra le prime al mondo, e promotrice ogni anno dell’evento Taste of Italy, uno degli eventi piu’ importanti per la diffusione dei vini e prodotti italiani negli Stati Uniti.

A queste realtà si affiancano le attività culturali dell’Italian Cultural and Community Center, punto di riferimento per la comunità italo-americana.

Negli ultimi tre anni, inoltre, il nuovo Comites si è distinto per un’attività particolarmente intensa e di raccordo con la comunità, un percorso avviato durante la mia presidenza del Comites e che è proseguito dopo il mio ingresso in Parlamento.

A questo si è aggiunta anche la nascita del chapter locale di ISSNAF, associazione patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Washington, che ha promosso importanti iniziative per studenti e ricercatori, come la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo con oltre 150 partecipanti e più di 50 poster presentati, organizzata grazie all’azione del Consolato Generale, ISSNAF e Comites. Tutto questo insieme di energie ha certamente contribuito a far emergere Houston agli occhi delle istituzioni nazionali”.

“Dopo aver partecipato al Festival della Creatività a Boston nel 2024, dove la comunità italiana ha saputo mostrare tutta la sua ricchezza, sarò certamente presente anche a questo grande evento a Houston” – ha concluso l’On. Di Sanzo.