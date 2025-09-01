Domenica 31 agosto un incidente che ha coinvolto due blindati nella capitale di Haiti ha causato la morte di almeno due persone e il ferimento di otto agenti di polizia kenioti, secondo quanto riportato dalle autorità.

Un morto e tutti i feriti facevano parte di una missione sostenuta dalle Nazioni Unite per combattere le bande criminali nel travagliato paese caraibico.

L’altra vittima è un civile, secondo una dichiarazione del portavoce della missione, Jack Ombaka.

Tre dei feriti versano in gravi condizioni e sono stati trasportati in elicottero nella vicina Repubblica Dominicana per le cure necessarie, hanno affermato le autorità.

L’incidente è avvenuto domenica sera, lungo la tratta Kenscoff-Pétion-Ville, alla periferia della capitale, Port-au-Prince. Ombaka ha affermato che l’incidente è avvenuto quando uno dei blindati che trainava un altro blindato in panne si è rotto.

L’incidente ha portato a tre il numero di agenti di polizia kenioti uccisi ad Haiti dall’inizio della missione, più di un anno fa. Uno è stato ucciso in un attacco di una gang, mentre un altro è ancora disperso e si presume sia morto.