Grazie al braccialetto Fitbit scopre che il fidanzato la tradiva

Jane Slater, nota giornalista statunitense, ha scoperto che il fidanzato la tradiva grazie al Fitbit, un braccialetto che monitora l’attività fisica.

Lui gliene aveva regalato uno per Natale e per motivarsi a vicenda i due avevano deciso di sincronizzarli. Ecco perché alle quattro di un mattino in cui era sola, lei s’accorse che i livelli di attività fisica del partner lontano avevano raggiunto un picco: «In un eccesso di garantismo avrei potuto pensare che si fosse iscritto ad un corso notturno in palestra. Ma mi sembrava improbabile» [Leggo).