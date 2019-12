Franco Battaglia: “Greta, i gretini, le Sardine… E’ un mondo abbastanza triste”

“Greta ha urlato ‘mi avete rubato il futuro’, in realtà le stanno rubando l’adolescenza. I suoi anni sono quelli di un’adolescente che deve vivere i suoi amori, non deve pensare al clima”

Il Prof. Franco Battaglia, docente universitario, è intervenuto su Radio Cusano Campus e ha commentato Greta personaggio dell’anno per il Time: “Hanno fatto bene quelli del Time, perché in effetti è stata costruita come persona dell’anno, però è una notizia triste perché abbiamo la certezza di che tempi stiamo vivendo”.

“Stiamo vivendo tempi di manipolazione di bambini. Greta, i gretini, le Sardine… E’ un mondo abbastanza triste. Greta ha urlato ‘mi avete rubato il futuro’, in realtà le stanno rubando l’adolescenza. I suoi anni sono quelli di un’adolescente che deve vivere i suoi amori, non deve pensare al clima. Hanno detto che bisogna portare il voto a 16 anni, quando invece secondo me dovrebbe essere portato a 21 anni. Questi ragazzi alla loro età devono vivere senza responsabilità”.