GERMANIA | Italiani all’estero, Patamia (MdL) incontra la comunità italiana a Saarbrücken

Francesco Patamia, Vice Presidente del Movimento delle Libertà, nel fine settimana ha visitato la comunità italiana residente nel cuore di Saarbrücken, nel Sarland, in Germania.

L’appuntamento, una vera festa italiana a cui erano presenti oltre 2mila connazionali, si è tenuto all’EGO, un elegantissimo locale molto conosciuto nella zona.

Patamia, durante il suo tour europeo targato MdL, incontra molto spesso gruppi di giovani italiani – ormai perfettamente integrati nel tessuto della Germania – per confrontarsi con loro su cultura italiana, tradizioni, che sono molto importanti, così come i nostri valori, legati a giustizia, libertà, solidarietà, che devono essere sempre messi al centro del nostro agire, nella società come in politica.

Il Vice Presidente MdL durante la sua visita a Saarbrücken ha avuto anche un incontro con imprenditori della zona proprio sui temi principali del programma MDL – comunicando che nelle prossime settimane verrà inaugurata la nuova sede MdL in Saarbrücken e verrà nominato un Capo elettore, così come tutto lo staff.

Patamia ringrazia gli organizzatori dell’invito ricevuto alla serata italiana, i titolari del Locale e soprattutto il sig. Fluca, importante imprenditore immobiliare molto conosciuto e apprezzato in Germania.