GERMANIA-ITALIA | L’ambasciatore Varricchio in visita alla fiera Transport Logistic di Monaco

L’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha visitato oggi la fiera Transport Logistic che, in corso a Monaco di Baviera, rappresenta “un evento di primo livello internazionale in tema di logistica, mobilita’, IT e gestione delle catene di approvvigionamento”. E’ quanto comunicato dall’ambasciata d’Italia in Germania.

La missione aggiunge: “Il sistema Italia garantisce all’appuntamento una presenza robusta, che conta su 158 espositori e sullo stand istituzionale di Ice, realizzato in collaborazione con Assotrasporti in rappresentanza di 16 autorita’ portuali”.

Alla fiera, vi e’ inoltre una “importante presenza istituzionale dall’Italia”, con la partecipazione del viceministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ Edoardo Rixi, del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del sindaco di Genova Marco Bucci e dell’assessore a Mobilita’ e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini.

L’ambasciatore Varricchio, che nell’occasione ha incontrato Rixi, ha partecipato alla conferenza “From Italy to Germany and back again: How we can make our joint supply chains more sustainable and safer in the future”. L’evento e’ stato organizzato dalla Camera di commercio italo-tedesca (Italcam), con la partecipazione dei presidenti delle autorita’ portuali di Trieste, Genova e Venezia. Nell’incontro sono stati affrontati i cambiamenti in corso nel mondo della logistica e delle catene di approvvigionamento, in relazione a nuove sfide e opportunita’ per il trasporto di merci. Si tratta di un fenomeno che riguarda da vicino anche le connessioni tra Italia e Germania, con nuove possibilita’ di sviluppo dei collegamenti intermodali e il crescente ruolo delle piattaforme logistiche distribuite nel Nord Italia.