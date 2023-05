FRONTALIERI | M5S: “Bene proroga smart working, ora soluzione stabile”

“Siamo soddisfatti che il governo, a seguito delle pressioni del Movimento 5 Stelle, abbia prorogato fino a fine giugno, e con effetto retroattivo, i termini dell’accordo Italia-Svizzera sul telelavoro dei frontalieri siglato dal governo Conte in piena pandemia. Il governo Meloni, che per dimenticanza ha fatto scadere a fine gennaio questa intesa creando gravi problemi di organizzazione familiare a circa 90 mila lavoratori italiani – per non parlare delle ripercussioni negative su traffico stradale e inquinamento ambientale – ha trovato una doverosa soluzione temporanea. Questo è stato possibile grazie a uno specifico emendamento governativo che ha accolto, seppur parzialmente, le istanze manifestate dal Movimento 5 Stelle. Ora però è necessario che la questione del telelavoro venga risolta in maniera strutturale e stabile con il rinnovo dell’accordo”. Lo dichiarano i deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Esteri di Montecitorio, Arnaldo Lomuti e Federica Onori.