Frontalieri, Farnesina al lavoro per verificare possibilità di deroghe dopo il coprifuoco in Francia

“Ho avuto modo di presentare al ministero degli Esteri la situazione nella quale si verranno a trovare i nostri lavoratori frontalieri dopo la decisione di attivare il coprifuoco in Francia dalla sera alle ore 6 del mattino. Dalla Farnesina hanno immediatamente attivato gli ambasciatori coinvolti e nel fine settimana faremo in modo di verificare la possibilità di una deroga nei confronti dei lavoratori frontalieri affinché possano attraversare il confine alle 5 del mattino rispetto alle ore 6 fissato come fine del coprifuoco. Nei prossimi giorni, dunque, saremo attenti a fare in modo di non danneggiare i nostri lavoratori già pesantemente colpiti dal lockdown e dai successivi problemi legati al Covid”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.