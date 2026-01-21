Missione istituzionale in Spagna e Sud America per il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che dal 22 gennaio al 4 febbraio sarà impegnato in una serie di incontri ed eventi dedicati alle comunità friulane all’estero.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico e strategico, presentata a Udine, che punta a rafforzare il dialogo con i corregionali emigrati e a consolidare relazioni culturali, economiche e istituzionali.

La prima tappa sarà la Spagna, dove Bordin, su invito dell’Ente Friuli nel Mondo, parteciperà alla cerimonia di fondazione del nuovo Fogolâr furlan di Madrid, ospitata nella sede del Consolato generale d’Italia. Nella capitale spagnola è in corso anche la Fiera internazionale del turismo, occasione che permetterà al presidente di visitare lo stand di PromoTurismoFvg, valorizzando l’offerta turistica regionale in un contesto internazionale.

Il viaggio proseguirà in Uruguay, con la partecipazione all’inaugurazione del mosaico commemorativo per l’80° anniversario della Famee furlane di Montevideo, alla presenza delle autorità locali e delle rappresentanze diplomatiche italiane. Un momento che testimonia il legame profondo e duraturo tra il Friuli Venezia Giulia e le sue comunità storiche all’estero.

Ultima e più articolata tappa in Argentina, dove Bordin si unirà alla missione regionale guidata dal Comune di Udine per incontrare le comunità friulane di Buenos Aires, Castelmonte, Florencio Varela, Córdoba e San Francisco. Il programma coinvolge nove realtà tra istituzioni, enti economici, università e diocesi, con l’obiettivo di promuovere confronti anche con il mondo delle imprese e della formazione.

«Le comunità friulane all’estero sono una risorsa preziosa, non solo culturale ma anche relazionale», ha sottolineato Bordin.

Rafforzare questi legami significa guardare al futuro del Friuli Venezia Giulia in una dimensione internazionale, favorendo scambi, progettualità e nuove sinergie capaci di generare sviluppo e opportunità anche per i discendenti degli emigrati.