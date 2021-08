FOTO | Si chiama Lamont Marcell Jacobs, è italiano ed è il più veloce del mondo

Si chiama Lamont Marcell Jacobs, ma il nome americano non inganni nessuno, neanche parla inglese: è l’italiano più veloce del mondo.

Oggi tutta la stampa parla di lui. Su La Repubblica si legge: “Lui vince, gli altri gli corrono dietro. Lui durante il riscaldamento balla, gli altri contraggono i muscoli del collo. Lui alla falsa partenza dell’ inglese Hughes sorride, gli altri hanno gli occhi allucinati”.

“Quarantacinque passi dentro la Storia. Come lui nessuno mai. Una medaglia d’oro conquistata sul pianeta dei 100 metri, dove fino ad oggi eravamo ospiti esotici. Non più. Non con Jacobs. Mister 9 secondi e 80. Record europeo. Velocità di punta rilevata: 43 chilometri all’ora.

Nel cielo dell’Olympic Stadium di Tokyo sono nate due stelle che brillano di luce azzurra. Jacobs è il figlio del vento che il nostro Paese aspettava da sempre. E cosa importa se sulla carta di identità c’è scritto che è nato a El Paso, Texas, il 26 settembre 1994? Il vento lo ha portato qui da noi, a Desenzano del Garda.

L’ha tirato su Viviana Masini da sola, con tanti sacrifici, perché il marine degli Stati Uniti Lamont Marcell Jacobs (si chiama come il figlio), già in servizio alla caserma Ederle di Vicenza, li ha abbandonati un mese dopo la nascita per andare in Corea del Sud”.