Il 18 e 19 novembre 2023, la città di Cayalá è stata teatro della celebrazione della cucina italiana, un evento che ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia in Guatemala, Paolo De Nicolo, e di rappresentanti del Sistema Italia.

Organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italo-Guatemalteca (CAMCIG) e dall’Istituto Italiano di Cultura di Guatemala, l’evento ha avuto come obiettivo la promozione dell’eccellenza culinaria e vinicola italiana, riconosciuta a livello mondiale.

Tra i momenti salienti, la presentazione dei segreti della pizza da parte del maestro Duilio Girotto, vincitore del Campionato Mondiale di Pizza, e la degustazione del “Miglior Vino del Mondo 2023” offerta dalla Bodega Argiano. Il V Campeonato di Pizza Italiana ha concluso la seconda giornata, arricchita da stand espositivi, degustazioni e vendita di prodotti italiani.

Il gran finale è stato presieduto da Giovanni Musella, Aldo Grazioso e Gabriele Musto, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale della CAMCIG, con la speciale partecipazione di José Sebastián Marcucci Ruíz, Coordinatore del MAIE per Guatemala e ex Ministro dell’Agricoltura.

Marcucci, italodescendente e promotore di eventi che valorizzano la cultura e l’agroalimentare italiano all’estero, sottolinea l’importanza del “Made in Italy” e del rafforzamento delle relazioni tra Italia e Guatemala. Come responsabile degli affari politici e agroalimentari del MAIE in Guatemala, il suo ruolo è cruciale nel promuovere iniziative che mettono in luce l’eccellenza e l’innovazione del settore agroalimentare italiano.

L’evento si inserisce nella visione del MAIE di promuovere la cultura, l’arte, l’organizzazione commerciale e i servizi consolari, rafforzando il legame con la comunità italo-discendente e italiana in Guatemala.