Torna l’appuntamento fisso dedicato al cibo degli dei, un evento goloso amato dai romani che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023, dalle ore 10 alle 23,30, in piazza Re di Roma.

Si tratta della VI edizione del Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, con il Patrocinio del Comune di Roma.

Una mostra mercato ad ingresso libero che promuove una cultura gastronomica dedicata al graditissimo sapore di cacao, che riempirà la piazza di squisitezze, di ogni forma e colore, dolcetti e dolciumi.

La Festa del Cioccolato Artigianale si dipanerà fra degustazioni, laboratori didattici e spettacoli di animazione.

Il cioccolato, il re dell’happening verrà declinato in tutte le sue squisite varietà, da quello bianco, al fondente, all’extra fondente, a quello al latte, alle nocciole e molti altri gusti amati proprio da tutti, grandi e piccoli. Il pubblico che parteciperà alla manifestazione, ad ingresso gratuito, potrà assaporare moltissimi tipi di cioccolato artigianale, che verrà preparato con materie prime di qualità ed elementi del tutto naturali.

Infatti, il cioccolato artigianale si differenzia da quello industriale per essere considerato “puro”, dunque privo di additivi e di conservanti, dalla raffinata pralineria agli speziati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, con i liquori, con la frutta secca e molti altri aromi. Sarà un tripudio di sapori, di leccornie e di dolci squisitezze, proposte in numerose ricette regionali dal pool dei maestri cioccolatieri dell’Associazione Nazionale “Choco Amore”, provenienti da più parti d’Italia.

Non mancherà l’originale oggettistica, in varie e simpatiche forme, per un regalo originale e per la gioia dei bambini. In programma anche attività gratuite come il “Choco play”, una sorta di gioco di animazione e laboratori didattici come il “Choco lab” pensato appositamente per i bambini e con l’intento di diffondere specialmente nelle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Non dimentichiamo infatti che il cioccolato artigianale ha proprietà benefiche per il nostro organismo e va consumato fresco.