Un viaggio nella memoria, tra identità e radici italiane nel cuore di Manhattan. È la passeggiata organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, in programma il 24 marzo, che porterà i partecipanti alla scoperta dei luoghi simbolo dell’emigrazione italiana nella Grande Mela.

A guidare il percorso saranno i giornalisti Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi, profondi conoscitori della città, dove vivono da oltre vent’anni e che hanno esplorato isolato per isolato, raccogliendo storie e testimonianze della presenza italiana.

Un itinerario tra storia e identità

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Il tour attraversa alcuni dei luoghi più significativi della storia degli italiani a New York, in un percorso che unisce cultura, memoria e testimonianze concrete.

La partenza è dal Tenement Museum, simbolo della vita degli immigrati all’inizio del Novecento. Si prosegue poi verso l’Italian American Museum, punto di riferimento per la comunità italo-americana.

Tra le tappe più particolari anche il Tiro a Segno, il più antico club italo-americano negli Stati Uniti, che conserva una pistola appartenuta a Giuseppe Garibaldi e un poligono di tiro sotterraneo.

Garibaldi, memoria e tragedie dell’emigrazione

Il percorso tocca anche Washington Square Park, dove si trova la statua dedicata a Garibaldi, figura simbolo dell’identità italiana nel mondo.

A pochi passi, una sosta particolarmente significativa è prevista al Triangle Shirtwaist Factory Memorial, luogo della memoria che ricorda il tragico incendio del 1911 in cui morirono numerose giovani operaie, molte delle quali italiane.

Un momento di riflessione su una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro e dell’emigrazione negli Stati Uniti.

Il cuore spirituale degli italo-americani

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La passeggiata si conclude alla St. Patrick’s Old Cathedral, la prima cattedrale cattolica di New York, fondata nel 1815 e per lungo tempo punto di riferimento spirituale e sociale per la comunità italiana.

Un luogo simbolico che racchiude secoli di storia e testimonia il radicamento degli italiani negli Stati Uniti.

Un ponte tra passato e presente

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici dell’emigrazione italiana attraverso i luoghi che ne hanno segnato la storia.

Un itinerario che non è solo una passeggiata urbana, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, capace di raccontare sacrifici, sogni e conquiste di intere generazioni di italiani partiti in cerca di un futuro migliore.

Un legame che, ancora oggi, continua a vivere tra le strade di Manhattan.